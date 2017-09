Slagveld op de akkers na de helse storm

Toen de storm woensdag over hun huis in Dodewaard trok, dacht melkveehouder Gerdi van Rooijen nog niet gelijk aan problemen. Tot ze onder het eten werden gebeld: ,,Wat is er met jullie maïs gebeurd?’’

Schimmel

Man Jan-Willem sprong gelijk in de auto naar het veld in de Ochtense uiterwaarden om met eigen ogen te zien wat de schade was. Ruim de helft van de 31 hectare gewassen is omgewaaid. ,,Ik heb het nog niet zo meegemaakt’’ zegt Van Rooijen.,,Weleens een storm in het najaar, maar dit?’’ ,,Het lijkt wel een windhoos’’, zegt zijn vrouw. De maïs is voor hun dieren; wat over is wordt verkocht aan boeren die tekortkomen. Kolven die op de natte grond blijven liggen, schimmelen. En dus is het zaak dat deze planten zo snel mogelijk worden geoogst. Gerdi van Rooijen: ,,Maar iedereen springt nu boven op de loonwerkers, want ze willen allemaal tegelijk iemand die komt hakselen.’’

Het liefst hebben ze dat alles er maar direct af gaat, ook de planten die nog overeind staan. ,,Dan ben ik van de risico's af. Maar het is de vraag of de loonbedrijven daar tijd voor hebben’’, zegt Jan-Willem van Rooijen.

Slagveld

Hij heeft dubbel pech: hij heeft minder opbrengst en de kolven die wel geoogst kunnen worden, zijn minder rijp. De oogst zou eigenlijk pas over een week beginnen. Hoeveel schade hij heeft opgelopen, durft hij nog niet te zeggen. ,,Dat ligt eraan hoeveel er nog geoogst wordt. Bij een andere boer waar nu gewerkt wordt valt het me niet tegen wat er nog af komt. Maar het is hier één groot slagveld.’’

Het is heel druk, bevestigt Nel de Goei van het gelijknamige loonwerkersbedrijf in Geldermalsen. ,,Woensdag om vijf uur waren we al met twee hakselaars uitgerukt. 's Avonds hè. 's Ochtends, dat ligt meer voor de hand.’’ Zeker als de kolven inmiddels nat zijn, zegt Gerrit Bongers, loonwerker in Tiel. ,,Dan glijden ze minder goed in de machine. Je krijgt een ophoping op de grond en dat duurt langer. Je kunt beter hakselen als het droog is, ook al is dat een paar dagen later. Zo snel schimmelt het niet.’’