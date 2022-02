Sloten vol sinaasappels: waar komen die gedumpte citrusvruchten in Rivierenland vandaan?

Wijkagent Melvin van Meerten kreeg vorige week zondag al melding van de Echteldse dumping. ,,Het is echt heel bijzonder. In de buurt worden ze niet geteeld, er worden geen sinaasappels verbouwd hier", zegt de agent, die nog ‘geen enkel idee’ heeft waar de lading citrusvruchten vandaan komt.



,,Vandaar dat we via social media te weten proberen te komen of iemand iets weet.” Zoals bijvoorbeeld zijn collega Erwin van Dalen vandaag probeert via Twitter door beelden van de dumping te delen. ,,Het zijn wel aardig wat dozen vol: ik denk een goede busje vol", zegt hij erover. ,,Gewoon een partij die niet meer goed was, waar iemand vanaf wilde. Maar ik denk dan: het is toch groenafval? Dat gooi je toch niet zo langs de kant van de weg, met die dozen erbij?