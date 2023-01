Snelwegloper was echt: trucker kreeg schrik van zijn leven

Bloemen, aanbellen, mail en brieven onvoldoen­de om te spreken over stalking

In drie maanden tijd belde Gorcumer M. (45) zeker zes maal aan bij het ouderlijk huis van een vlam van dertig jaar geleden. Ook liet hij daar bloemen voor haar achter in de tuin, stuurde hij vier mails en drie brieven. Toch was dat volgens de rechtbank onvoldoende om de man donderdag te veroordelen voor stalking.

26 januari