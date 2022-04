Sociale huur is lastig bij bouwen ín de dorpen

De goedkoopste koopwoning kost straks 300.000 euro en er is geen sociale huur. Toch is bijna iedereen blij met nieuwbouwplan Daverhof in Kerk-Avezaath.

Buurtbewoners waren aanvankelijk heel kritisch omdat een groenstrook dreigde te verdwijnen. Maar na aanpassingen zijn ze zo tevreden dat er geen enkel bezwaar tegen het plan is ingediend. En ook de gemeenteraad, die op 26 april definitief besluit, reageerde afgelopen week positief. Wethouder André van den Hurk is opgetogen: ,,Als de raad instemt, kunnen de palen heel snel de grond in. En is Kerk-Avezaath binnenkort twintig mooie woningen rijker.’’

De kritiek kwam vooral van PvdA/GroenLinks en D66. Die stellen dat de duurzaamheidsambities wel wat hoger hadden mogen liggen. Maar volgens de meerderheid van de raad is daar wel degelijk aandacht voor in de nieuwbouwplannen in het hart van het dorp. Jur Marringa (PvdA/GL): ,,We mogen er voortaan qua duurzaamheid wel een schep bovenop doen.’’

Boete van 97.000 euro

Die plek in het hart van het dorp aan de Daver en Achterstraat maakt bouwen er ingewikkeld en duur, aldus Van den Hurk. ,,Daar lopen we bij alle inbreidingsplannen in de dorpen en stad van onze gemeente tegenaan. En in andere gemeenten overigens ook, je moet rekening houden met de wensen van mensen die er al omheen wonen en dat geeft beperkingen.’’

De ontwikkelaar betaalt een boete van 97.000 euro omdat er geen sociale huur gebouwd wordt. Van den Hurk: ,,Dat geld gebruiken we om elders sociale huurwoningen mogelijk te maken.’’

Avezaath wordt mooier

De gemeenteraad prijst de omwonenden en ontwikkelaar dat er een plan is gekomen dat voor de ontwikkelaar rendabel blijft en voor de omwonenden acceptabel. ,,Kerk-Avezaath wordt er een stuk mooier van”, vindt Van den Hurk en daar is de raad het mee eens. Een oud tankstation en enkele oude bedrijfsgebouwen in het dorpshart verdwijnen, de veelbesproken groenstrook blijft behouden.

Elders in het 1535 inwoners tellende Kerk-Avezaath, aan de noordrand van het dorp, verrijzen binnenkort nog eens 55 woningen. Daar is meer variatie in prijzen dan in de Daverhof.