Speciale monumentendag op Tielse begraafplaatsen om herstel en opknap te vieren

‘Funerair erfgoed'. Dat heeft te maken met de monumentale status van begraafplaatsen. In Tiel was er zondag een speciale dag waar bezoekers - met gids - bijgepraat werden over de bijzonderheden van de drie begraafplaatsen.

Pierre van der Schaaf was een van de gidsen die bezoekers meenam op een wandeling langs de Joodse Begraafplaats, de Rooms-Katholieke begraafplaats en Ter Navolging, een van de oudste algemene begraafplaatsen van Nederland.

,,De oudste van Nederland buiten de stadsmuren”, aldus Van der Schaaf van de stichting Ter Navolging Tiel over de begraafplaats uit 1786. Met de vermelding dat Scheveningen weliswaar een nog oudere heeft, ,,maar dat is geen stad maar een dorp.”

Verschil tussen een kerkhof en begraafplaats

Het was van een van de vele anekdotes die bezoekers te horen kregen. Over waarom de katholieken vaak een ‘Calvarieberg’ op de begraafplaats hebben (inderdaad, ook in Tiel), en waarom een algemene begraafplaats geen kerkhof is. ,,Want daar zit geen kerk bij."

Voor bezoekers was het vooral bijzonder om de Joodse begraafplaats uit 1827 te kunnen bezoeken, want die is doorgaans gesloten. In combinatie met een tentoonstelling in het metaheerhuisje uit 1877 op de begraafplaats trok dat veel publiek.

Zowel Hebreeuwse als Nederlandse letters

Die kregen onder andere te horen waarom sommige graven op een Joodse begraafplaats zowel Hebreeuwse als Nederlandse letters hebben en dat het Nederlandse deel geen vertaling is maar een aanvulling. ,,We zijn nu bijna klaar met een project waarbij we al die teksten verzameld en vertaald hebben”, aldus Van der Schaaf.

Op de Joodse begraafplaats staan ruim 240 grafmonumenten waarvan de oudste uit 1831 is. Er waren ook nieuwe informatieborden te zien over wat er de afgelopen jaren allemaal is opgeknapt. De aanleiding voor deze Open Monumentendag Special is het herstel van honderden grafmonumenten op Ter Navolging en de Joodse begraafplaats.

Volledig scherm Nieuwe informatieborden op de Joodse begraafplaats van Tiel. © William Hoogteyling