Sporten naast woningen voor Oekraïense vluchtelingen

TIEL - Van een sportveld naar een verblijfplaats voor Oekraïense vluchtelingen: er is een aardige metamorfose gaande op de grasmat bij het Lingecollege in Tiel aan de Heiligestraat. Volgende maand moeten er Oekraïners kunnen wonen.

Op een deel van het veld moeten in totaal 15 woningen komen. Dat zijn units met een kleine leefruimte met keukenblok, een douche- en toiletruimte en een tweepersoons slaapkamer. De units bieden ruimte aan maximaal 30 mensen en het terrein is te bereiken via een eigen ingang aan de Burgemeester Cambier van Nootenlaan.

Maar woningen zomaar op het gras neerzetten, dát is geen goed idee. Dus is eerder deze maand een deel van het sportveld verhard. Met de woningen op de juiste plek kunnen ze worden aangesloten op bovengrondse water- en elektriciteitsvoorzieningen. En terwijl er wordt gebouwd - maar ook daarna - kan er gewoon worden gesport op de rest van het veld.

Wasmachines delen

Naast de faciliteiten die elke unit zelf heeft, komt op het terrein nog een ruimte voor ‘gemeenschappelijke faciliteiten’. Het gaat volgens een gemeentewoordvoerder onder meer om een gemeenschappelijke ruimte.



,,De units zijn niet groot. Wil je met iets meer mensen buiten je plekje zitten...” Ook komt er een plek waar onder meer de gedeelde wasmachines komen, want ‘die kun je niet kwijt’ in elke individuele woning.

15 units, 60 mensen? ‘Té enthousiast’

Aanvankelijk had de gemeente Tiel het over 15 units voor 60 mensen in plaats van 30. ,,Dat was té enthousiast”, zegt de woordvoerder.



,,Er is naar gekeken: hier kun je echt niet vier mensen per unit in kwijt, ook geen gezin met twee kleine kinderen. De woonruimte is niet groot, er is een slaapkamer voor twee personen: je moet er niet meer dan twee mensen in willen zetten.”

Ook de planning was ‘iets te ambitieus’, zegt de woordvoerder: in april werd nog gerept over mei, nu wordt het dus oktober. Hoe lang de Oekraïners er blijven, ‘is afhankelijk van hoe lang de oorlog in Oekraïne duurt’. ,,We hebben er geen tijd aan gehangen.”