Sportschool zamelt geld in voor vluchtelingenchalets in Enspijk

Leden van een sportschool uit Meteren hebben 1672,50 euro bij elkaar gezameld om Oekraïense vluchtelingen in Enspijk te helpen. Het geld is voor een aantal chalets in Enspijk waar ze onder zijn gebracht.

In Enspijk worden momenteel 17 mensen uit Oekraïne opgevangen op diverse locaties. Sportschool Healthclub45 uit Meteren hoorde over het initiatief en begon een actie om allereerst spullen in te zamelen die nodig waren om de diverse chalets in Enspijk te voorzien.

Daarna is er een sportdag gehouden en de geldelijke opbrengst daarvan werd onlangs gedoneerd aan Martijn Karrenbeld, lid van de sportclub en één van de initiatiefnemers. sportschooleigenaar Rick Verstegen: ,,We vonden dit een heel mooi initiatief en wilden daar graag aan bijdragen. Er is een mooi bedrag opgehaald namelijk 1672,50 euro."

Martijn Karrenbeld: ,,Naast de goederen die we hebben mogen ontvangen en de hulp voor het graven van kabels en leidingen met een aantal leden, gaan we dit geld gebruiken voor de gas water en elektriciteit voorzieningen, het winterklaar maken en mogelijke aankomende onkosten aan de chalets.”