Stak de ene broer de ander of liep die in het mes? ‘Het is pure mazzel dat het slachtoffer niet is overleden’

Speciaal blusteam uit Nieuwegein nodig bij bestrijden lastige brand in Tiel

TIEL - In een woning aan de Esdoornstraat in Tiel heeft zondagmiddag brand gewoed. De brandweer was meerdere uren bezig om deze aparte brand onder controle te krijgen. Een speciaal blusteam uit Nieuwegein werd ingeschakeld om te helpen bij de brand in kruipruimte en spouwruimten.

8 januari