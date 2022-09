Steeds meer herrie buiten schreeuwt om snelle hulp

Tielse BAKfiets brengt daklozen maaltijd, soep én gebak: ‘Voor degenen die niet in opvang terecht kunnen, willen of mogen’

Tielse daklozen en mensen met minimale middelen kunnen sinds maandag eten krijgen via de zogenoemde BAKfiets. De fiets is de Tielse variant van de soepfiets of -bus van het Leger des Heils en voorziet elke maandag- en vrijdagmiddag in maaltijden, soep én gebak.

