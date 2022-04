Stierenstrijd in Avezaath: provincie niet mals over gemeente Tiel

Het geschil over een agrarisch bedrijf in het buitengebied van Kapel-Avezaath heeft er een extra dimensie bijgekregen: de provincie Gelderland sabelt als toezichthouder de besluiten van de gemeente Tiel neer en heeft zich als tegenstander gemeld.

De kwestie aan De Eng gaat over een stierenhouderij waar zo’n 130 vleesdieren staan en tevens diervoeder wordt verhandeld. Een grotere loods die gebouwd was, stond niet goed in het bestemmingsplan en dat foutje wil de gemeente nu met een vrij simpele procedure rechtzetten. Bovendien komt meer ruimte het welzijn van de dieren ten goede.

Te weinig land om genoeg hooi binnen te halen

Maar de provincie ziet dat heel anders: het agrarische bedrijf kan niet minstens 50 procent van het benodigde voer voor de stieren in de wintermaanden in de zomermaanden binnenhalen. Daarvoor is het aantal hectares landerijen om te oogsten om de boerderij heen simpelweg te klein. En dan gelden er heel andere provinciale regels om bedrijfspanden uit te breiden of bij te bouwen.

Bovendien wordt op het Gelders provinciehuis in Arnhem openlijk getwijfeld aan het argument om de stieren meer ruimte te geven: de oude stalen waren al ruim bemeten, ver boven de landelijke norm voor het Beter Leven Keurmerk, en daarom leeft het vermoeden dat de nieuwe loods stiekem gebruikt gaat worden voor meer dierenvoeropslag en -handel. En dat is helemaal in strijd met de provinciale regels.

Raad van State en bezwarencommissie hebben meer tijd nodig

Het geschil loopt al lang en is complex. Zowel de Raad van State - ’s lands hoogste bestuursrechter - als de Tielse bezwarencommissie hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben om tot oordelen te komen. Die procedures zijn aangespannen door omwonenden, die uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten aan De Eng met argusogen bezien.

De strijd gaat zelfs zo ver, dat de gemeente in conflict is met buren van het stieren- en diervoederbedrijf. Tiel eist namelijk het opofferen van een halve meter voortuin om als berm van de smalle weg te dienen, als vrachtwagens van en naar het bedrijf elkaar moeten passeren.