Stijgende energieprijzen doen pijn in de kas: ‘Zitten met de vingers tussen de deur’

Eindelijk eigen honk voor ama­teur-archeolo­gen: ‘Hier kunnen we geweldig uit de voeten’

11 oktober ZOELEN - Een eigen honk was een langgekoesterde wens van amateur-archeologen in het rivierengebied. En nu is het er eindelijk. Aan de Uiterdijk in Zoelen, nabij de voetbalvoetbalvelden van SCZ, wordt vanmiddag het Archeologisch Centrum Rivierenland geopend.