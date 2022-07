Stikstofuitstoot aanpakken lijkt goed te doen in Rivierenland

Grote drukte verwacht bij boerendia­loog SGP in Echteld

Er wordt donderdagavond een hoge opkomst verwacht van boeren bij een avond in de Oude Duikenburg in Echteld. SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop, die al vaker op de barricades stond voor de boeren, is één van de sprekers.

13 juli