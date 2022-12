Subsidie voor ‘zon plus peren’, kermiskoek en oude lantaarnpalen

struinen door de streek De vader van Mia was commandant van ‘bewarings­kamp’ Fort Vuren: ‘Streng, maar rechtvaar­dig’

Gids Henk Schouten is op zoek naar de identiteit van door kunstenaars in het ‘bewaringskamp’ in Fort Vuren geschilderde portretten na WOII. Mia Haijemaije liep mee om meer te weten te komen over haar vader.

