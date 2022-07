Subsidioloog moet geld in het laatje van de gemeente brengen

Zowel de gemeente West Buren als buurgemeente Buren nemen binnenkort een eigen subsidioloog in dienst. Deze nieuwe ambtenaren moeten her en der subsidiebronnen aanboren en zo veel geld binnenhalen voor de gemeente.

Beroepen verdwijnen en er komen weer nieuwe voor terug. Tot die laatste categorie behoort de subsidioloog. Dat is is iemand die, in dit geval in zowel West Betuwe als Buren, subsidiebronnen moet zoeken en aanboren.



Er is een veelvoud aan potentiële subsidiegevers, maar Buren en West Betuwe hebben het idee dat er heel veel aan hen voorbijgaat zonder dat ze er weet van hebben.



Iemand op de gemeentehuizen in Maurik en Geldermalsen die niets anders doet dan daarnaar op zoek gaan, moet veel geld in het laatje brengen. En daarmee niet alleen zijn of haar salaris zelf terugverdienen, maar er wordt veel meer geld van zo’n nieuwe ambtenaar verwacht.

Geld uit Brussel, Den Haag en Arnhem

Wethouder Govert van Bezooijen van West Betuwe denkt dat de subsidioloog echt een toegevoegde waarde is voor alle disciplines. Van cultuur tot ruimtelijke ordening moeten er in Brussel, Den Haag, Arnhem en op andere plekken subsidies gevonden kunnen worden waar de gemeente nu nog geen weet van heeft.



,,Er gaan nu subsidies aan ons voorbij en dat is jammer. Er zijn meerdere projecten in West Betuwe die daar profijt van kunnen hebben.”

Ook gemeente Buren

In de gemeente Buren had D66-raadslid Evelien Schlösser nergens in het nieuwe coalitieakkoord kunnen terugvinden dat er een subsidioloog zou komen. Terwijl haar partij daar wel nadrukkelijk voor gepleit had.



Wethouder Karl Maier: ,,De subsidioloog komt er. Wij hebben daar hoge verwachtingen van. En we zijn ons ervan bewust dat subsidiegevers vaak verlangen dat een gemeente co-financiert, dus meebetaalt. Maar als we die dingen toch al van plan waren, dan worden we er allemaal beter van.”