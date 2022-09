Supermarkt Aldi in Ochten opnieuw overvallen, politie jaagt op verdachte

Direct na de overval is een Burgernetmelding verstuurd om uit te kijken naar de verdachte. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Of de overvaller buit heeft meegenomen is ook nog niet bekend.



De politie is meteen na de overval een uitgebreid onderzoek gestart en heeft in de omgeving gezocht naar de overvaller. Voor zover bekend is die jacht op de verdachte nog zonder succes.