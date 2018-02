Tata steel bouwt nieuwe fabriek in Geldermalsen

video Mobieltje heetste hangijzer tijdens jongerendebat in Opheusden

14 februari OPHEUSDEN - In een volgepakte raadszaal van het gemeentehuis in Opheusden gingen leerlingen van drie middelbare scholen uit Kesteren met elkaar in debat. De aftrap naar de gemeenteraadsverkiezingen werd gewonnen door het Van Lodenstein College.