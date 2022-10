Temperatuur moet omlaag in Mauriks gemeentehuis

Het was wethouder Martine de Bas ook al opgevallen, zei ze deze week tijdens de raadsvergadering: ,,En daar moet zeker iets aan gedaan worden. Niet alleen om zuinig om te gaan met energie, maar ook vanwege de kosten natuurlijk. Dus komt er deze week nog een installateur langs om te kijken wat we eraan kunnen doen.’’

Temperatuur loopt richting 22 graden

De thermostaat staat al op 19 graden, maar de temperatuur loopt vaak op richting 22 graden. De Bas: ,,Het lastige is dat als iemand ergens een raam openzet, dat de verwarming dan kennelijk meteen aanslaat en de temperatuur omhoog gaat. We gaan in overleg met de installateur kijken wat we hieraan kunnen doen.’’

Het gemeentehuis, in de volksmond vaak gemeentekasteel of gemeentepaleis genoemd, staat overigens te koop. Het is veel te ruim voor het Burense ambtenarenkorps, dat bovendien vaker dan voor de coronaperiode thuis werkt. In een vleugel van het gemeentehuis is, tot 31 december, overigens een opvang voor asielzoekers in gebruik.