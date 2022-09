Terug in Tiel, niks veranderd... bijna niks

blogGoed, nadat ik dus in 2011 de deur van ons Gelderlanderkantoor in Tiel achter me dichttrok, kreeg ik begin dit jaar het stadje weer onder mijn ‘journalistieke hoede’. Wat je dan automatisch doet? Vergelijken, toen versus nu.

Tiel, geinig stadje aan de Waal. Nogal moeilijke sociale structuur, om in deftige bewoording termen als armoede, criminaliteit en het duo drank-en-peuken te vermijden. Veel werk aan de winkel om de boel een niveautje hoger te krijgen en dat lijkt me voor iedereen - van winkelier via schoolleiding en wijkcentrum tot gemeentebestuur - een mooiere uitdaging dan op die spreekwoordelijke winkel te passen.

Terug in Tiel en ik frons de wenkbrauwen: de Waalkade ontdaan van beton en autoblik, maar daarna blijven liggen als Russische steppe. Geen geld om het leuk af te maken, begrijp ik.

Terug in Tiel en ik schrik: de Weerstraat wás een leuk winkelstraatje met boetiekjes die alles in zich hadden om grote ketens uit te lachen. Met de huidige leegstand vergaat je het lachen.

Terug in Tiel en ik verbaas me over alles waar tien, vijftien jaar geleden over nagedacht werd: invulling Bleekveld, extra ontsluitingsweg A15, pimpen gebied rond Shell en AH Veemarkt. Je kunt er jaren druk mee zijn en geen donder opgeschoten.

Terug in Tiel word ik vrolijk: prachtig en functioneel gebouw, dat Zinder. Leuk, die vlindertuin ernaast. Er kan dus tóch iets volbracht worden.

Terug in Tiel krab ik me achter de oren: wat is de huisvesting van Oost-Europese gastarbeiders uit de klauwen gelopen. Afspiegeling heel-Holland-worstelt met de asielzoekers in Ter Apel.

Terug in Tiel moet ik lachen: het nieuwe gemeentebestuur heeft de slogan ‘Samen door’ aan zich verbonden. Joehoe, what else? Samen stoppen? Sommige gekkigheid verandert nooit. En ik ga maar door...

Rivierenland blogt

Volledig scherm Bernardo van Hal. © Raphael Drent