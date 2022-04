Theetuin langs rivier bij Heesselt hoeft geen gebouwtjes af te breken

In de uitspraak veegt de hoogste bestuursrechter alle bezwaren van buurfamilie Van den Heuvel van tafel. Die spande de procedure aan, omdat theetuinfamilie Van Kruijsbergen in haar ogen te veel bij de theetuin zou hebben bijgebouwd. Dat zou in strijd zijn met het ruimte-voor-de-rivierenbeleid, dat het bouwen in de uiterwaarden zo veel mogelijk verbiedt. Alleen beschikt Van Kruijsbergen over een zogenoemde Wbr-vergunning (Wet beheer rijkswaterstaatwerken), waarbij op het verhoogde perceel mag worden bijgebouwd. De percelen van Van den Heuvel en Van Kruijsbergen maakten oorspronkelijk deel uit van een steenfabriek.

Met z’n tweeën op een eiland

Na het vertrek van de fabriek gingen de twee families daar op het ‘eiland’ in de uiterwaard wonen. Van Kruijsbergen begon daarnaast nog Theetuin River Lounge, waar Van den Heuvel veel last van zegt te hebben.



Uit de uitspraak blijkt wel dat Van Kruijsbergen een ruimere Wbr-vergunning heeft dan Van den Heuvel. Rijkswaterstaat had eerder al toegezegd de Wbr-vergunning van Van den Heuvel zo aan te passen dat beide ‘eilandbewoners’ over dezelfde bouwrechten beschikken. Wat er precies gebouwd mag worden, daar gaat de gemeente over en niet Rijkswaterstaat. De gemeente heeft een nieuw bestemmingplan op stapel staan die in principe alle gebouwen van en bij de theetuin moet legaliseren.