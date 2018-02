Tiel heeft er een miljonair bij

Plan voetgangersbrug naar kasteelterrein Buren afgeblazen

7:09 BUREN - Er komt toch geen voetgangersbrug bij het kasteelterrein in Buren. Hoewel er door de gemeente in 2016 al 50.000 euro voor de brug was geserveerd, trekken burgemeester en wethouders toch de stekker uit het project.