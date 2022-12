Tiel is Sinterklaas zondag al zat: ‘Ik denk dat de meesten gisteren al gevierd hebben’

Het is natuurlijk een beetje heiligschennis; de kerstboom al klaar zetten voordat Sinterklaas het land uit is. Als dat zo is, dan is Tiel aan de heidenen overgeleverd. Want het koopcentrum van Rivierenland stond dit weekend al vol met kerstbomen, sinterklaasversieringen waren schaars.

Winkelend publiek zondag in de binnenstad van Tiel was schaars. Het was ook niet op zoek naar de laatste sinterklaasaankopen. ,,We hebben dat zaterdag al gevierd”, zegt Tielenaar Frenk Roelofsen. ,,De cadeautjes hadden we al.”

Meer mensen op het Marktplein en de Waterstraat, de belangrijkste winkelstraat van de stad, doen ‘gewone’ inkopen, blijkt uit navraag. Behalve Thomas en Sebastian, twee mannen die met grote tassen van de plaatselijke speelgoedwinkel het beeld van Flipje passeren. ,,Het was veel te koud gisteren voor de sintcadeaus.”

Pietenhuis

Koud is het zondag ook en de kerstbomen staan er nog kaal bij. Voor een beetje sinterklaassfeer kon je nog terecht bij het Pietenhuis aan de Waterstraat. Daar hadden ze zondag een rustige middag, vertelt Albert van der Linden, voorzitter van Sintertiel en al sinds jaar en dag hulpsint in de stad. ,,Zaterdag was het heel druk, maar nu merk je dat het veel rustiger is. Ik denk dat de meesten gisteren al gevierd hebben.”

Quote We zijn blij dat de drijvende kerstbomen dit jaar wel geplaatst konden worden Rose van den Berg, Hart van Tiel

Ondernemersvereniging Hart van Tiel begon zaterdag bovendien al met het plaatsen van tien verlichte kerstbomen die in de stadsgracht drijven. Dat doen ze in samenwerking met stichting Vierstromenland, zegt Rose van den Berg, eventmanager van Hart van Tiel. Deze bomen blijven de hele maand in de gracht. ,,Het idee van deze drijvende kerstbomen is vorig jaar ontstaan. Toen is het project door de lockdown niet doorgegaan, maar we zijn blij dat de drijvende kerstbomen dit jaar wel geplaatst konden worden.”

Geen lampjes

De ondernemersvereniging had eerder in de week al 150 kerstbomen in het centrum geplaatst, inclusief een kerstboom die in de handen van het standbeeld van Flipje is gedrukt. De kerstbomen krijgen overigens geen lampjes, vertelt een passant. ,,Die zijn anders binnen een week uit de bomen verdwenen.”

Volledig scherm Thomas en Sebastian doen nog de laatste sinterklaasaankopen. © William Hoogteyling

Volledig scherm Drijvende kerstbomen in de stadsgracht van Tiel. © Fred de Langen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.