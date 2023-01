Tiel krijgt met Adamshof permanente roulatieschool

Brandweer druk met aangesto­ken stapels autobanden, aanhangers en caravan in Bommeler­waard

BOMMELERWAARD - De brandweer moest vrijdagavond meerdere keren in actie komen voor branden in de Bommelerwaard. Diverse stapels autobanden, aanhangers en een caravan werden op meerdere plaatsen in de regio in brand gestoken.

31 december