Tiel stopt met regeling die adoptie van rotondes dwars zit

Een dag lang speuren naar al het leven in Voedselbos Lingehout

Ze kijken omhoog of juist naar de grond en zijn al dan niet met een netje in de weer: enkele tientallen mensen deden maandag mee aan de zogenoemde BioBlitz in Voedselbos Lingehout in Geldermalsen. Het doel: de soorten leven in het bos vastleggen.

5 juli