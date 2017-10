Tiel twijfelt over ophalen miljoenen aan belastinggeld

Bovendien is het aannemelijk dat Vitens met succes tegen de aanslag in beroep gaat. Recent heeft het gerechtshof het waterleidingbedrijf in een vergelijkbare zaak gelijk gegeven. Wethouder Laurens Verspuij twijfelt daarom over het voornemen de belasting te heffen en vraagt de gemeenteraad om advies.

Belangrijke inkomstenbron

De zogenoemde precariobelasting is voor Tiel de afgelopen jaren een belangrijke inkomstenbron geworden. Zo wordt er jaarlijks 1,25 miljoen euro geïnd op de gasleidingen van Liander.

Ook voor de elektriciteitsleidingen heeft Tiel vanaf 2012 aanslagen verstuurd, in totaal voor 9,5 miljoen euro. Liander is echter in beroep gegaan tegen deze belasting. Mogelijk moet dit geld door Tiel terugbetaald worden.

Omstreden belasting

Doordat Liander geen direct contact heeft met klanten en in een groot deel van Nederland de netwerken beheert, komen de kosten van de Tielse belasting uiteindelijk maar voor een klein deel terecht bij de inwoners van de gemeente.

Bij de waterleiding ligt dat anders: Vitens heeft direct contact met de klanten en kan de kosten dus direct aan de 17.600 huishoudens in Tiel doorberekenen. Dat komt neer op een bedrag van 53 euro per jaar per gebruiker.