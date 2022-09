Tiel wil armoede nog actiever aanpakken

Joep (13) meldt last-minute aan voor Junior Songfesti­val en warempel: hij mag meedoen!

Wel of niet aanmelden voor het Junior Songfestival? Op het allerlaatste moment bedacht de 13-jarige Joep Meijer uit Culemborg zich en stuurde een filmpje in. Niet voor niets, hij werd geselecteerd en staat zaterdag 24 september in de finale met de groep Mixed Up.

20 september