Tiel wil inwoners met aanbiedingen naar begraafplaats lokken

Defensie en Justitie: nog geen uitspraken over onderzoek Apache

19 november ZOELMOND - Het onderzoek naar de botsing van de Apache met een hoogspanningskabel in Zoelmond maandag is nog in volle gang. De Koninklijke Marechaussee (KMar) en het Openbaar Ministerie kunnen geen stand van zaken geven en niet zeggen hoe lang het nog duurt voor de eerste resultaten naar buiten komen.