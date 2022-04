Tiel wil muurtje met daarop Joods monument na kwart eeuw kopen

Snel handelen

Extra complex wordt het omdat het monument én de luidsprekertjes aan een particuliere muur zijn bevestigd. ,,Als de eigenaar de geluidinstallatie uit wil hebben of het hele monument van de muur wil, is hij daartoe bevoegd", zegt Groen. ,,Maar nu wil hij dat muurtje wel verkopen. Als we snel handelen, kunnen we dat als gemeente kopen. Dan kunnen we alles in eigen hand houden om het monument goed te laten functioneren.”



Groen poogt nog voor de herdenkingen op 4 mei - dus binnen enkele dagen - het geluid van het Joodse monument op orde te hebben. En daarna snel helderheid te geven over de aankoop.