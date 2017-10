Tielenaar dreigt huis vol te laten lopen met gas, politie ontruimt buurt

Stichting Helping Hands moet oude postkantoor binnen zes weken verlaten

3 oktober GELDERMALSEN - De stichting Helping Hands moet het voormalige postkantoor aan de Rijnstraat in Geldermalsen definitief verlaten. Omdat Leefbaar Geldermalsen de kwestie nog eens in de commissie Samenleving aan de orde had gebracht, benadrukte Ronald van Meygaarden gisteravond nog eens dat Helping Hands afspraken in de gebruikersovereenkomst stelselmatig geschonden had.