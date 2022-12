Tielenaar heeft liever drugs dan rijbewijs: ‘Ik wil in het weekend gewoon een joint blijven roken’

Hij is er eerlijk over. Als er gekozen moet worden tussen autorijden of drugsgebruik, dan toch liever de genotsmiddelen. Sterker, de Tielenaar wilde in de rechtszaal zijn rijbewijs zelfs overhandigen aan de officier van justitie.

Dat laatste ging niet, want het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid) gaat over het roze, geplastificeerde kaartje. Maar daarmee maakte de man wel klip en klaar dat voor hem het autorijden verleden tijd is. ,,Ik wil in het weekend gewoon een jointje blijven roken, dan kan ik geen risico meer nemen.”

‘Ik heb de agenten ook direct gezegd dat ik wat op had’

De 39-jarige werd begin dit jaar binnen drie weken tweemaal aangehouden met zowel amfetamine (oftewel speed) én thc, de werkende stof uit een joint, in zijn bloed. De eerste keer was in januari in Wijchen, de tweede keer in februari in Grave. Vooral de hoeveelheid speed die hij had genomen, was fors. Er werd 610 microgram per liter bloed gemeten, waar 50 de limiet is.

Quote Weet u, mevrouw de rechter: de één zuipt veel alcohol in het weekend, ik gebruik dan liever wat anders verdachte Tielenaar

De tweede aanhouding was omdat de politie, die dan toevallig achter hem rijdt, in het systeem kan zien dat in de auto voor hen drie weken eerder een ‘drugsrijder’ achter het stuur was weggehaald. Goede reden voor een nieuwe check en ook dit keer was het raak. ,,Ik heb de agenten ook direct gezegd dat ik wat op had.”

‘Ja, schuldig’

Dat hij fout zat, gaf hij ook nu in de rechtszaal grif en heel snel toe. De rechter had na het uitspreken van de verdenking het laatste woord van de vraag ‘wat vindt u hiervan’ nog in haar mond, toen de Tielenaar al ‘ja, schuldig!’ antwoordde.

De man is een open boek, neemt geen blad voor de mond. Had enkele moeilijke jaren achter de rug, zat in een afkickkliniek, was een tijdje dakloos geworden, maar had de boel nu weer aardig op de rit door bij z'n moeder te gaan wonen. De speed gebruikte hij destijds vrijwel dagelijks om er rustiger van te worden. ,,Dat doe ik nu met ritalin en dat gaat ook goed.” De speed doet ie, net als de joints, louter nog in het weekend. Om lekker te relaxen. ,,Weet u: de één zuipt flink wat alcohol, ik neem dan liever iets anders.”

Auto ook al in de verkoop gedaan

,,Het rijden met drugs op móet stoppen”, gaf de rechter aan. ,,Zeker, al rijden nuchtere mensen ook wel eens iemand dood”, diende de Tielenaar van repliek. ,,Klopt, maar de kans wordt vele malen kleiner”, verduidelijkte de rechter. Maar de discussie was volgens de verdachte niet meer relevant. ,,Ik moet het rijbewijs inleveren, dus probleem opgelost. Hier heb ik het. De officier van justitie mag het hebben.” Maar de man moet dus een envelop dichtlikken en het ding op de bus richting CBR doen. ,,Bovendien heb ik de auto verkocht.” Geen rijbewijs én geen auto voorhanden lijken hem sowieso meer rust te brengen.

Voorwaardelijk celstraf als stok achter de deur

Overigens is het niet uitgesloten dat hij ooit weer verkeersdeelnemer wordt. De rechter legde voor de twee drugsritten tachtig uur werkstraf op. Maar ook een formele rijontzegging van een half jaar én een voorwaardelijke celstraf van twee weken. ,,Dat laatste is een stok achter de deur. Mocht het CBR besluiten dat u uw rijbewijs terugkrijgt of opnieuw kunt halen, dan weet u dat u goed aan de beurt bent mocht u ooit weer met drugs achter het stuur zitten”, drukte de rechter hem nog nadrukkelijk onder de neus.

Quote Als u ooit nog met drugs achter het stuur zit, bent u echt goed aan de beurt politierechter

Een oordeel waar de Tielenaar vrede mee had. ,,Ik denk niet dat ik ooit nog ga proberen m’n rijbewijs te halen. Want dan zou ik nooit meer kunnen blowen en dat gaat me echt niet lukken.”

