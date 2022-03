Tielenaren kunnen reageren op laadpaalplannen

Publiek is welkom bij slotdebat Ne­der-Betuwe

Dankzij het loslaten van de meeste coronabeperkingen is publiek donderdagavond welkom bij het grote lijsttrekkersdebat in Neder-Betuwe. Alle zeven partijen doen mee in een poging om twijfelende kiezers nog over de streep te trekken.

9 maart