Tiels skelet nader onderzocht door experts politie

TIEL - Uitgebreid onderzoek moet meer duidelijkheid geven over het skelet dat paasmaandag op een talud langs de A15 in Tiel werd gevonden. Tot dat is afgerond, blijven een hoop vragen onbeantwoord.

De menselijke resten, gevonden aan de Grotebrugse Grintweg, zijn overgebracht naar het mortuarium van de afdeling Forensische Opsporing van de politie in Elst.

De politie kan nog niet zeggen hoe lang de resten bij het viaduct hebben gelegen, laat staat om wie het gaat en of sprake is van een misdrijf, een ongeluk of mogelijk een historische vondst. ,,Pas later deze week hebben we hopelijk wat meer duidelijkheid’’, zegt een politiewoordvoerder.

Eerdere vondsten

In januari 2017 werd in IJzendoorn in een weiland langs de Waal een schedel gevonden. Na uitvoerig onderzoek bleek die van een vermiste Eritrese vluchteling die in Lent woonde.

In mei 2015 vonden spelende kinderen een in Veenendaal een menselijke schedel. Onderzoek wees uit dat het om een heel oude schedel ging afkomstig van een voormalige begraafplaats.

In oktober 2010 werd in Arnhem bij werkzaamheden een skelet gevonden. Dat bleek een slachtoffer van de 'eerste slag om Arnhem' in 1813, het jaar dat de stad werd bevrijd van de troepen van Napoleon.

Tweede Wereldoorlog

Vaak gaat het bij gevonden skeletten om slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. In dat geval probeert de Bergings- en Identificatie Dienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL) in Soesterberg te achterhalen van wie de resten zijn.