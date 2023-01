‘Tielse’ buggy haalt nu wél de finish van Dakar Rally: ‘Na een etappe kwamen we bont en blauw uit de auto’

Na vijftien etappes - en meer dan 8000 kilometer - mochten De Lange en Van der Valk afgelopen zondag eindelijk hun felbegeerde finishermedaille in ontvangst nemen. ,,Het is echt te gek dat het nu wel gelukt is”, vertelt De Lange.

,,Het was een heel zware editie met veel stenen en rotsen in het parkoers, waardoor je na een etappe bont en blauw gerammeld uit de auto kwam. In de eerste week hadden we regen en kou, in de tweede week heel hoge temperaturen. Maar als je eenmaal over de finish komt, ben je al het afzien meteen weer vergeten.”