Tielse herdenkingsborden als eerbetoon aan Molukse KNIL-militairen en gezinnen

De locaties van de borden - bij de Burgemeester Meslaan en de Grotebrugse Grintweg/Peppellaan - zijn niet uit de lucht komen vallen. Bij de locatie-Meslaan was vroeger van 1951 tot 1961 woonoord De Elzenpasch te vinden, waar een aantal voormalig Molukse KNIL-militairen met twaalf gezinnen woonden. In de periode stond op de andere locatie Kamp Schutsluizen, waar circa tweehonderd Molukkers woonden.

Het idee voor de borden komt van Ferrie Huwaë. Zijn suggestie werd uitgekozen in een zoektocht naar ‘eerbetonen aan KNIL-Molukkers'.

Quote Een stukje van mijn geschiede­nis - ónze geschiede­nis - is verankerd in die borden. Ferrie Huwaë

Siapa Sangka

Boven aan beide borden - met tekst en foto's - valt ‘Siapa Sangka... Wie had dat ooit gedacht...’ te lezen. Dat refereert naar een boek van een vriend van Huwaë, Max Taihuttu, uit 2006: een boek over 55 jaar Molukkers in Tiel.



,,Ik heb het boek gelezen en vroeg aan mijn kinderen: weten jullie wel waar ik geboren ben”, zegt Huwaë. ,,En meer van dat soort dingen. Daar konden ze geen antwoord op geven. Ik ben geboren in Schutsluizen in 1957, we gingen er weg in 1961.” Later streek hij weer in Tiel neer.

‘Trots eraan te mogen bijdragen’

,,Ik vond het heel leuk", zegt Huwaë over de onthulling. ,,Ik ben heel blij, ben er heel trots op dat ik eraan heb mogen bijdragen. Een stukje van mijn geschiedenis - onze geschiedenis - is verankerd in die borden.” Hij zegt dat er weinig aandacht is voor de Molukse geschiedenis in Nederlandse geschiedenisboeken. ,,Terwijl we een onderdeel vormen van de Nederlandse samenleving, via de KNIL-militairen.”

Hij hoopt dat de borden aan de bewustwording bij mensen bijdragen. ,,Dat ze in ieder geval de geschiedenis weten. Onze voorouders zijn KNIL-militairen die hier op dienstbevel zijn gekomen. Dat is het belangrijkste dat ik aan de Nederlandse gemeenschap wil laten weten: wij zijn niet zomaar hier gekomen om te bedelen, we zijn hier gekomen op dienstbevel. Het liefst waren we gewoon in Indonesië gebleven.”