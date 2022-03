Tielse inzameling Oekraïne zo overweldigend dat actie vandaag is afgeblazen

VIDEO Brandende bedrijfswa­gen richt veel schade aan in Geldermal­sen

GELDERMALSEN - De brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag een brand in een bedrijfswagen aan de Aaldor in Geldermalsen geblust. Het vuur dreigde over te slaan naar het pand van Workerz, een groothandel voor de bouw.

27 februari