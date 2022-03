Tielse kok Otto dolblij met gulle giften: ‘Nu kunnen we weer vooruit’

Hij had gehoopt, maar niet echt iets verwacht. Otto Jansen is dan ook aangenaam verrast dat menigeen de portemonnee heeft getrokken om zijn maandelijkse ‘Aanschuiftafel’ te steunen. ,,We hebben dus gewoon 2.375 euro gekregen hè? Nu kunnen we weer vooruit.”

De Tielse 70-plusser Otto Jansen kookt al sinds 2018 bij Stichting Clubhuis Tiel. Elke maand een driegangenmaaltijd voor 5 euro, inclusief een glaasje fris voor ouderen en minderbedeelden. Maar door corona en stijgende prijzen zag Jansen het somber in voor zijn maandelijkse menu.

Via de lezersactie Komt voor Elkaar van De Gelderlander deed hij medio december een oproep om de Aanschuiftafel te steunen: met geld dan wel goederen. Jansen: ,,Ik had er eerlijk gezegd niet zo veel van verwacht. Hooguit dat we misschien wat etensbakjes van de Sligro zouden krijgen. Maar we hebben dus gewoon 2375 euro gekregen hè? Ook heeft iemand noten gebracht.”

De eerste donaties kwamen al rap binnen, waarop Jansen besloot vaste gasten vlak voor kerst vorig jaar te verblijden. ,,Juist omdat de Aanschuiftafel in december niet door kon gaan, ben ik na de eerste toezeggingen met de fiets 26 kerststollen gaan halen: die konden precies in twee fietstassen en twee tassen van de Jumbo. De volgende dag zijn we die bij de mensen thuis gaan brengen. Iedereen vond het hartstikke leuk en was dankbaar.”

Ook Jansen telt zijn zegeningen: ,,Echt: ik ben zó blij en wil, ook namens het clubhuis, iedereen heel erg bedanken voor de gulle giften. De kas was gewoon helemaal leeg, maar nu kunnen we weer vooruit.”

De Aanschuiftafel is in februari weer gestart. ,,Toen stonden er groentesoep, boerenkool met een halve Hema-worst en een yoghurttoetje op het menu. Voor maart heb ik een nasi-tafel in gedachten.” De prijs blijft 5 euro: ,,Als je het duurder maakt, is het niet leuk meer voor de mensen.”

Aanmelden voor de Aanschuiftafel op 17 maart kan tot uiterlijk 13 maart via 06-11196290.