Nummer 14 wil in de raad met opmerkelijke leuze: ik doneer mijn raadsvergoeding

Hoe de verkiezingen ook verlopen, 14 zetels voor de Partij van de Arbeid in Tiel is wat hoog gegrepen. Toch doet Will van Rhee, plaats 14 op de kieslijst van de partij, een gooi naar het raadslidmaatschap. Hij wil met voorkeursstemmen in de raad komen en belooft om in dat geval zijn raadsvergoeding ter beschikking te stellen om kinderen uit gezinnen met weinig inkomen te laten sporten.

Johan Cruyff

Oud-korpschef van de politie en adviseur voetbalzaken Van Rhee die lang voor de KNVB werkte en nog altijd voor FIFA, staat niet zomaar op nummer veertien. ,,Ik ben een groot sportliefhebber en nummer 14, Johan Cruyff was de grootste voetballer. Daarbij heeft hij een grote nalatenschap in de vorm van sportvelden waar heel veel mensen gebruik van maken." Vanuit zijn jeugd heeft Van Rhee affiniteit met minimagezinnen. ,,Ik kom uit een groot arbeidersgezin met veertien kinderen. We hadden het niet breed. Ik heb er niet onder geleden, maar de dingen die we nu heel normaal vinden waren er niet."

Reden om zich in het bijzonder in te willen spannen om financieel gebrek geen reden te laten zijn om niet te kunnen sporten. Van Rhee: ,,Sporten is heel belangrijk en het mag niet zo zijn dat een kind dit ontzegd wordt omdat de ouders het niet kunnen betalen. Daar zijn wel regelingen voor, maar het kan directer bij de clubs geregeld worden."

Kiesdrempel

De Tielenaar wil daarom, als hij de kiesdrempel haalt, zijn raadsvergoeding van bijna 1.250 euro per maand aan sportclubs schenken. Dit op voorwaarde dat zij beleid maken om te zorgen dat kinderen niet van de club verdwijnen omdat de ouders de contributie niet kunnen betalen. Bij de vorige raadsverkiezingen lag de kiesdrempel op ongeveer 580 stemmen.