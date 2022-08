‘Tielse organisten concert’: 50 jaar oude traditie

kunst in rivierenlandDe Gelderlander belicht wekelijks het kunstenlandschap van Rivierenland. Dit keer organist Ben Middeldorp uit Tiel over het jaarlijkse Tielse organisten concert, dat 1 september de vijftigste editie beleeft én over de serie, die er uit is voortgekomen.

Vier orgeldocenten van de Tielse Plantage (het huidige Zinder) gaven op de eerste donderdag in september 1971 een concert in de Tielse Sint Maartenskerk: Frits Hendrich, Ben Holtkamp, Ben Kots en Wim Wijnen. Het optreden was zo’n enorm succes dat het per direct een jaarlijkse traditie werd.

Het is een traditie die nog altijd bestaat, al zijn er wel twee organisten van het eerste uur gestopt. Zo vertrok Holtkamp na het debuut al snel naar Culemborg en moest Kots een jaar voor zijn overlijden in 2011 afhaken. Daarentegen kwam in 1978 Ben Middeldorp bij ‘de club’, en later voegden ook de Tielse organisten Kees Alblas en Jonathan Kooman zich erbij.

Vijftigste editie

Ben Middeldorp: ,,En nu, op donderdag 1 september, is alweer de vijftigste editie van het Tielse organisten concert. Best bijzonder. Of het uniek is in het land ? Dat durf ik niet te zeggen, wél dat de samenwerking onderling in al die jaren alleen maar goed is gegaan. Echt, er is onderling nog nooit een onvertogen woord gevallen.”

Met de komst van Middeldorp kreeg het jaarlijkse orgelconcert een vervolg. ,,Ik dacht: waarom maar één keer per jaar? Laten we elke maand een concert geven. En zo startte in september 1997 de serie ‘Orgelconcerten op de eerste donderdag van de maand’, waarvan het Tielse organistenconcert vast onderdeel werd. Dat is alweer 25 jaar geleden: ook een jubileum.”

Met anderen spelen

Hij vervolgt: ,,Eerst speelde ik elke maand zelf, maar na vijftig keer leek het me wel zo leuk - en ontlastend - om ook de anderen te laten spelen. Later kwamen er nog Orgel PLUSconcerten bij; dan spelen er andere instrumentalisten. Ook nodigen we af en toe ensembles en koren uit.”

Het komende jubileumconcert wordt niet ‘heel groots’ gevierd. ,,Er is natuurlijk wel een woordje vooraf, maar dat is het dan ook. Daarna gaan we een uur spelen:, ieder tussen de 10 en 15 minuten en dan romantische muziek, die we zelf mooi vinden. Ook spelen Jonathan en ik een moment gelijktijdig: op het grote orgel en op het kistorgel.” Het orgelconcert begint 20.00 uur.