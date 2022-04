Tielse verdachte hoort 18 maanden cel eisen vanwege deelname internetfraude: ‘Had geld nodig om boodschappen te doen’

Met video Vader Ernst en zoon Gijsbert bouwen op een bedrijven­ter­rein in Geldermal­sen hun fluister­stil­le militaire drones

,,Over tien jaar is er in Nederland een landelijk dekkend netwerk van drones-in-a-box. Als er dan hier op de A15 een incident is, hangt er nog voordat er iemand bij is een drone boven om te kijken hoe ernstig het is.”

19 april