Tien jaar cel doden echtgenote en wegmaken lichaam

Nadat hij haar had omgebracht, begroef hij haar lichaam in de boomgaard van de fruitteler waar ze werkte . Hij wiste alle sporen, gaf haar op als vermist en vroeg vrienden en collega’s te helpen zoeken. Hij stuurde zelfs berichten naar haar om het verhaal dat ze vermist was kracht bij te zetten. Hij liep tegen de lamp toen camerabeelden van de camping lieten zien hoe hij de caravan verliet met haar lichaam over zijn schouders. Vervolgens heeft hij aangewezen waar ze begraven lag. Hij had de trouwring van haar vinger gehaald om te voorkomen dat het spoor naar hem kon leiden. De rechtbank legde de man eerder twaalf jaar cel op voor doodslag. De man ging in hoger beroep waar twee weken geleden veertien jaar cel werd geëist.

Ongeluk

De man bleef bij het gerechtshof volhouden dat het een ongeluk was. Seksspelletjes waren volgens hem uit de hand gelopen. Toen ze niet meer ademde, probeerde hij in paniek met een mes een opening in haar keel te maken.



Familie en vrienden hebben verklaard dat de man erg bezitterig en jaloers was en dat de vrouw van hem wilde scheiden. Mogelijk speelde dat een rol.



Het hof neemt het de man kwalijk dat hij een week lang heeft gezwegen en net heeft gedaan alsof zijn vrouw vermist was. Daarmee heeft hij haar familie in onzekerheid gelaten. De vrouw, ook uit Polen afkomstig, was moeder van een kind. Haar zus was naar de zitting bij het hof afgereisd.