Tien lantaarnpalen beschadigd, Neder-Betuwe is vandalisme helemaal zat

Er zijn liefst tien lantaarnpalen aangereden, zonder dat de dader zich heeft gemeld of is opgepakt. Het herdenkingsbord voor de dreigende dijkdoorbraak in 1995 in Ochten, dat leidde tot een paniekerige haastige evacuatie, is vernield. En van de Lingebrug in Opheusden is de plaquette van het oorlogsmonument ‘Vliegers in het vuur’ gestolen. Verder is een kombordportaal afgezaagd en zijn borden gestolen aan de Groenestraat in Dodewaard.