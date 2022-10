Tijdelijk gemeentehuis wijkt voor woningbouw: pleidooi om voorrang te geven aan eigen inwoners

De gemeenteraad stemt in met de plannen, zo bleek deze week tijdens een voorbereidende vergadering. In het pand dat gelegen is aan de Van Dam van Isseltweg en Kuipershof huist al enige tijd de gemeente West Betuwe, omdat het aangrenzende gemeentehuis aan de Kuipershof momenteel ingrijpend verbouwd en uitgebreid wordt.

Volgend jaar moet die vernieuwbouw klaar zijn en dan komen de kantoorpanden weer vrij. Bij veel inwoners van Geldermalsen staan die panden overigens vanouds bekend als het Univé-kantoor, maar die verzekeraar is al jaren geleden vertrokken naar Tiel.

Seniorenwoningen

De bedoeling is om na sloop van het kantoorgebouw acht nieuwe woningen te bouwen. De bestaande bedrijfswoning gelegen aan de van Dam van Isseltweg 4a blijft bestaan.

Het nieuwe woonwijkje zal als een soort hofje georiënteerd worden op de Kuipershof. Hiervoor is een nieuwe ontsluitingsweg naar de Kuipershof nodig. Er wordt nu uitgegaan van zes levensloopbestendige seniorenwoningen (een bouwlaag met kap) en een forsere twee-onder-een kapper naast de bestaande woning aan de Van Dam van Isseltweg 4a.

‘Gestapelde bouw'

De gemeenteraad is unaniem blij met het bouwplan. Al dringen met name Diana de Zeeuw (VVD) en Cor Nijhoff (LLB) er op aan om bij toekomstige bouwprojecten voor senioren ook te kijken of gestapelde bouw mogelijk is. De Zeeuw: ,,Veel ouderen willen graag in appartementen wonen.’’

Wethouder Jacolien Hartman beloofde daar bij toekomstige bouwprojecten goed op te letten. Een pleidooi van Verenigd West Betuwe om voorrang te geven aan kopers uit West Betuwe loopt vast op besluitvorming in Den Haag, Hartman: ,,Nu mag dat niet, maar er is een wetsvoorstel ingediend om dat in de toekomst mogelijk te maken.’’