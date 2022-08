Toch al volle Randweg remt groei van bedrijventerreinen bij Geldermalsen

Oekraïners ontmoeten elkaar in Homoet en IJzendoorn: ‘Wij moeten over de oorlog blijven praten’

HOMOET/ IJZENDOORN - Tijdens de zomervakantie kunnen gevluchte Oekraïense kinderen twee dagen in de week naar hartenlust spelen in Homoet of IJzendoorn. Vrijwilligers van de Hervormde Gemeente Valburg-Homoet zijn erbij. De Gelderlander nam een kijkje in Homoet.

13 augustus