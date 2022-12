Toren van Babel in Opheusden reikt tot Raad van State

Goed nieuws voor kajakkers, kanoërs en suppers: nieuwe peddelrou­te op de Linge en de Korne

De rivieren Linge en Korne zijn steeds meer in trek bij kajakkers, kanoërs en suppers. Her en der, zoals zaterdag in Gellicum, worden aanlegsteigers aangelegd of in ere hersteld. Vanaf april is er een nieuwe peddelroute tussen Tiel en Gorinchem.

29 november