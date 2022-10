Trouwen mag vaker in gewone woning

Trouwlustige stellen in Neder-Betuwe, en dat zijn er in deze gemeente sowieso al meer dan gemiddeld elders, mogen voortaan vaker in gewone woningen trouwen. De gemeente gaat de regels versoepelen.

Er zijn drie redenen waarom Neder-Betuwe altijd hoog scoort qua het aantal gesloten huwelijken. Er wordt in de christelijke gemeente veel meer dan elders veel vaker getrouwd dan samengewoond en de gemeente kent een jonge bevolking. Bovendien behoort Kasteel Wijenburg in Echteld al jaren tot de populairste trouwlocaties in Nederland.

Trouwen in woningen

Maar nu heeft het college besloten om sommige regels wat te versoepelen die het makkelijker moeten maken om huwelijkssluitingen ook buiten het gemeentehuis in Opheusden, het populaire Echteldse kasteel en andere permanente trouwlocaties mogelijk te maken.

Bruidsparen krijgen, binnen de gestelde wettelijke eisen, meer vrijheid voor het kiezen van een huwelijkslocatie. Sinds 2017 bestaat in Neder-Betuwe de mogelijkheid om privépanden eenmalig aan te wijzen voor het voltrekken van een huwelijk. Een aantal bruidsparen heeft hier gebruik van gemaakt.

Dorpshuis Ochten

Sommige eigenaren van woningen hebben verzocht of het mogelijk is hun woning vaker aan te bieden als huwelijkslocatie. Deze panden zijn door hun aantrekkelijke ligging en accommodatie erg in trek. Na de coronamaatregelen kunnen weer op een normale wijze huwelijken voltrokken worden en komen hiervoor steeds meer aanvragen binnen. Momenteel mogen woonhuizen niet vaker dan drie maal worden aangewezen als trouwlocatie. Die voorwaarde vervalt, het mag dus vaker.

Er is één permanente trouwlocatie die wordt geschrapt. In het Dorpshuis Ochten, de voormalige Vicary, heeft nog niemand willen trouwen. Nu de sloop van dat gebouw aanstaande is wordt het van de lijst permanente trouwlocaties afgehaald. Als het nieuw gebouwde Dorpshuis straks trouwlocatie wil worden kan dat aangevraagd worden.