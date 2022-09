Twee dagen Appelpop volgens de weerwebsites: vergeet je poncho niet, want het gaat regenen

Het blijft niet droog, dat is volgens de twee instanties in ieder geval zeker. Om met vandaag te beginnen: Buienradar laat één wolkje met vier regendruppels en een bliksemschicht zien en wel tussen 19.00 en 20.00 uur: net wanneer Rondé op het hoofdpodium staat. Weliswaar gaat het om 0,1 millimeter, dus dat klinkt als kort maar hevig.



Daarvóór - de eerste act begint om 17.30 uur - lijkt het even droog te worden: een beetje regen tussen 17.00 en 18.00 uur, maar 0,0 millimeter tussen 18.00 en 19.00 uur.



De uren tot middernacht zijn echter niet zaligmakend: regen, variërend van 0,2 tot 2,8 millimeter aan neerslag.



Het beeld dat Weeronline schetst, is qua droog weer niet veel rooskleuriger: regen van begin tot einde, waarvan tussen 19.00 en 21.00 uur wat meer dan later op de avond, maar minder dan aan het begin (0,7 millimeter tussen 17.00 en 18.00 uur). Verder in de avond schommelt de hoeveelheid neerslag tussen de 0,4 en 0,2 millimeter per uur.