Twee huizen lopen schade op door autobrand in Culemborg

Wijkagen­ten delen halsband met politielo­go uit: ‘Welke hond wil hier niet mee gezien worden!’

14 januari DODEWAARD - Een reflecterende verrassing voor honden in Neder-Betuwe: ze kregen een halsband met het politielogo erop. Wijkagenten delen de halsbanden uit in het kader van het ‘donkere dagen offensief’. Hondeneigenaren kunnen namelijk helpen bij het signaleren van criminaliteit in de buurt.