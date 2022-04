Twee maanden langer werken aan Bommelweg Wadenoijen: ‘Te koud, te nat en te veel wind’

SGP West Betuwe teleurge­steld over uitslui­ting uit college

SGP-lijsttrekker Lourens van Bruchem is teleurgesteld over de vorming van een nieuwe coalitie in West Betuwe. ,,We hebben twee keer twintig minuten aan tafel gezeten met de informateurs, meer niet. Maar we mogen vanwege de winkeltijden niet meedoen aan het nieuwe college.”

12 april