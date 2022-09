Twee ongelukken in nog geen uur tijd op A15: meerdere gewonden en files

Bewoners zorgcen­trum in Maurik krijgen ‘beleeftuin’ om ontmoeting te stimuleren

Als het even kan moeten de bewoners van zorgcentrum De Valentijn in Maurik weer wat vaker naar buiten. Om dat mogelijk te maken heeft de gemeente Buren een aangrenzend stukje grond in bruikleen gegeven voor de aanleg van een tuin.

2 september