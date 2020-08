Twee ongelukken op A2 bij Zaltbommel: flinke vertraging in beide richtingen

De file was op dat ogenblik zo’n 10 kilometer lang. Dat melden verschillende verkeersdiensten.



Hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mensen gewond zijn geraakt is onduidelijk. De vertraging voor verkeer richting het zuiden was op het hoogtepunt ruim een half uur.



De andere kant op is ook een ongeluk gebeurd. Ter hoogte van Kerkdriel. De linkerrijstrook is daar dicht geweest en dat leverde een flinke vertraging op. Ook die weg ging kort na 13.00 uur weer open. De files waren rond 13.45 uur nagenoeg verdwenen.