Twee ‘wethouders van buiten’ in de race voor Tiel

De kans bestaat dat Tiel na volgend weekend twee ‘wethouders van buiten’ - die dus niet in Tiel woonachtig zijn - heeft. Hilde de Groot uit Houten is de kandidaat voor zo’n post namens GroenLinks en oud-VVD-Tweede Kamerlid Remco Dijkstra uit Lienden zoekt een woning ‘in Tiel of omgeving’.

Ook is het niet ondenkbaar dat het aantal wethouders in Tiel van vier naar vijf gaat, waarbij één of twee dan waarschijnlijk een parttimefunctie bekleden.

Tiel is één van de laatste gemeenten in de wijde regio waar nog niet duidelijk is wie met wie gaat regeren. Er moesten immers eerst plooien worden gladgestreken over de beschuldigende vingers die richting wethouder Frank Groen van de PvdB gingen, inzake de rol van zijn familie bij een grondoverdracht voor arbeidsmigrantwoningen. Die kou is nu uit de lucht, waarop informateur Ed Goossens uit Beesd de afgelopen week écht aan de slag kon.

ProTiel zonder wethouder loyaal aan coalitie

Er is een basis van - wat te verwachten viel - PvdB als grootste en PvdA als meest logische partner. Daar sluit ook de eenmansfractie van ProTiel zich bij aan, omdat hun gedachtengoed vrijwel naadloos aansluit bij PvdB en PvdA. ProTiel is nederig en zal geen wethouderspost opeisen.

De komende vier dagen gaan deze drie één of twee coalitiepartners kiezen uit D66, GroenLinks en VVD. Getalsmatig zou er louter met D66 erbij een meerderheid ontstaan, maar een bredere coalitie is te overwegen. Mochten er twee partijen aanhaken, dan is uitbreiding van vier naar vijf wethouders voor de hand liggend. Vrijdag of zaterdag verwacht Goossens dat er keuzes zijn gemaakt.

Alleen twee PvdB-wethouders keren terug

Inmiddels zijn ook de namen van de beoogde wethouders bekend. Alleen de twee PvdB-kandidaten - Carla Kreuk en Frank Groen - keren terug in het nieuwe college van B en W. Met het stoppen van Ben Brink krijgt de PvdA een nieuwe wethouder: Dave Verbeek. Namens D66 is routinier Ton Zuidema kandidaat.

GroenLinks schuift dus een 43-jarige, voormalig Houtense wethouder én partijgenoot als wethouder naar voren. Een fenomeen dat sinds 2002 wettelijk is toegestaan en vooral de laatste tien jaar heeft het fenomeen ‘wethouder van buiten’ een vlucht genomen.

Remco Dijkstra is zoekende naar een nieuwe woning in of rond zijn voormalige woonplaats Lienden of Tiel. Maar het kan ook ‘iets anders in de buurt’ worden. Mochten VVD én GroenLinks tot het nieuwe Tielse college toetreden, dan kan het dus zomaar zijn dat twee van de vijf wethouders woonachtig zijn in Houten en iets als Zoelen of Buren. Nog een klein weekje wachten voor helderheid daarover.